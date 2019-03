Football : QRM gâche une nouvelle munition

Une petite soirée cauchemardesque, par définition. Un partage des points dans un match crucial aux allures de dernière chance dans la course à la montée et la perte de trois nouveaux joueurs sur blessure pour un effectif déjà décimé par les pépins physique et les suspensions. Le jeudi 7 mars 2019, Quevilly Rouen Métropole a dû se contenter d'un partage des points dans son stade contre Le Mans (1-1) et peut nourrir des regrets.

Trois nouveaux pensionnaires à l'infirmerie

Parce que les Normands auraient pu ouvrir le score, déjà, en première période. Mais la barre a repoussé une superbe frappe du gauche de Fumu-Tamuzo (17') avant que Aymes ne sorte le grand jeu pour détourner une tentative de Moussiti-Oko (23'). Symbole du manque de réussite pour QRM, Timothée Taufflieb a dû quitter ses partenaires à la mi-temps après être mal retombé sur son épaule droite. En seconde période, il sera imité par Rogie (aine) puis par Diarra (lésion musculaire), après l'ouverture du score des visiteurs. À la réception d'un bon centre de Keita, Créhin se retrouvait tout seul au second poteau pour placer une tête plongeante à bout portant (53').

Alors que les deux équipes peinaient à se montrer dangereuses, QRM a fini par voir la chance tourner en sa faveur. À la 82', Moussiti-Oko arrivait à reprendre son contrôle orienté un petit peu long dans la surface pour piquer subtilement son ballon au dessus du gardien manceau sorti à sa rencontre. Malgré quelques velléités de chaque côté, plus rien ne sera marqué et QRM pouvait regretter de ne pas avoir repris de terrain à un concurrent direct (1-1).

🗣 "Compte tenu de nos très nombreux absents et de nos trois joueurs blessés pendant le match, ce nul résonne comme une victoire."



📝 La réaction de Manu Da Costa après le match nul face à @LEMANSFC au stade Robert-Diochon

👉 https://t.co/eAMUMekqao pic.twitter.com/SetskI9bIG — Quevilly Rouen M. (@QRM) 8 mars 2019

Au classement, Quevilly Rouen Métropole est englué dans le milieu de tableau et reste à neuf points de la troisième place occupée par Le Mans. Mais pour la prochaine rencontre, vendredi 15 mars 2019 à Pau, Manu Da Costa devra en plus composer avec un groupe toujours aussi restreint pour maintenir les minces espoirs de montée qu'il reste.

La fiche :

QRM 1 - 1 Le Mans (0-0 à la mi-temps)

Arbitres : MM. Kherradji, Rozand et Torregrossa

Spectateurs : 2000 environ.

Buts : Moussiti-Oko (82') pour QRM, Créhin (53') pour Le Mans.

Avertissements : Duponchelle (73') et Hafidi (84') pour Le Mans.

QRM : Souchaud - Sivis, Diarra (Nanizayamo 74'), Mendy (cap.), Azbague - Sangaré, Rogie (Ngosso 59'), Taufflieb (Barthélémy 45') - Shamal, Moussiti-Oko, Fumu-Tamuzo. Entr. : Manu Da Costa

Le Mans FC : Aymes - Duponchelle, Lemonnier (cap.), Calvet, Keita – Confais, Hafidi – Diarra (Vincent 69'), Créhin (Boissier 89'), Vialla – Montiel (Soro 89'). Entr. : Richard Déziré