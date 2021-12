Commerciaux de l'humanitaire à Caen

Ils agacent certains passants et la majorité des riverains ou des commerçants de l’hyper-centre qu’ils croisent tous les jours. Pourtant, leur mission est des plus honorables, eux qui sillonnent la France afin de collecter des dons pour des organisations non gouvernementales.

A l’aise à l’oral, dynamiques, toujours souriants, bien souvent audacieux, voire taquins, les recruteurs de donateurs jouent désormais un rôle essentiel dans la communication des organismes humanitaires, dès lors qu’il s’agit de lever des fonds.

"Une bonne journée pour nous, c’est quand nous arrivons à convaincre trois ou quatre personnes de donner régulièrement, observe Martin, habitué à représenter les ONG dans les rues de Caen. Dans la grande majorité des cas, les passants sont très courtois avec nous".



Salariés pour plus de professionnalisme

Salariés en contrat à durée déterminée, payés sur une base minimale de 10,15€ brut de l’heure par une société intermédiaire, les recruteurs de donateurs puisent sans cesse dans leur boîte à arguments pour convaincre leurs interlocuteurs majeurs, de faire un don mensualisé pour telle ou telle cause, et d’obtenir leurs coordonnées bancaires. "L’humanitaire n’est pas un univers tout rose, où les personnes impliquées vivent d’amour et d’eau fraîche, explique un responsable d’une de ces sociétés. Il ne faut pas avoir peur de parler d’argent et bien comprendre qu’il est indispensable au professionnalisme des missions".

Autorisés par la préfecture, les recruteurs de donateurs opérant ces jours-ci dans les rues de Caen pour Action contre la faim, seront présents jusqu’au 22 mai, avant de laisser la place à une autre équipe qui œuvrera pour Médecins du monde jusque fin juin. "C’est la période estivale qui veut ça, mais il faut savoir qu’il y a une coordination entre les ONG pour éviter de saturer les villes, et ne pas déclencher un sentiment d’hostilité de la part des habitants." L’équilibre reste fragile.