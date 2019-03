À Rouen, il insulte et menace son infirmière de mort

Le jeudi 2 février 2017, le prévenu se présente au Centre hospitalier universitaire de Rouen (Seine-Maritime) pour une blessure à la jambe à la suite d'un accident. Il réclame une chambre individuelle pour son séjour mais l'infirmière lui répond que ça n'est pas possible compte tenu du nombre de places restreint. Il s'énerve soudainement, lève un pied pour frapper la soignante tout en proférant insultes et propos grossiers avant de menacer de la tuer. Elle s'enfuit et fait appel à deux brancardiers qui confirmeront les faits. Le lundi 6 février 2017, elle se rend au commissariat pour déposer plainte à l'encontre du patient irascible et violent. Un examen médical révèle chez la plaignante une anxiété réactionnelle et des soins en kinésithérapie. Elle se voit octroyer une interruption temporaire de travail d'un jour.

Des troubles du comportement

Le prévenu est entendu par les policiers le 24 avril 2017. Au cours de son audition, il reconnaît partiellement les insultes mais nie les coups portés et insiste sur l'attitude insultante de l'infirmière qui aurait proféré des propos racistes à son encontre. "Je n'ai pas souvenir de l'avoir frappée", dit-il à la barre. La mère du prévenu, avertie, soutient les accusations de son fils quant aux propos racistes. Son casier judiciaire affiche cinq mentions pour outrages et usage de stupéfiants, et il a déjà été incarcéré à trois reprises. Pour la partie civile, "le comportement du prévenu est inacceptable", et le procureur de la République retient que "les faits sont incontestablement avérés". Faisant état de troubles du comportement récurrents pour lesquels il est soigné, la défense avance que "le mis en cause n'est pas de nature violente". Après délibération, le tribunal le reconnaît coupable des faits reprochés et le condamne à une peine de six mois de prison entièrement assortis du sursis.