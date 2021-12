Jean-Michel Larqué et Thierry Roland réunis sur M6 pour l'Euro 2012

Thierry Roland retrouvera son ancien complice Jean-Michel Larqué pour commenter cinq des rencontres retransmises par la chaîne. Le tandem alternera avec l'autre duo, formé par Denis Balbir et Jean-Marc Ferreri.

"C'est une immense joie de retrouver Jean-Michel. J'ai mis un peu de temps à le convaincre, mais le challenge qui nous attend est sympathique, puisque nous allons de nouveau commenter des matches de l'équipe de France. C'est une grosse cerise sur la gâteau", s'enthousiasme Thierry Roland.

Le tandem officiera sur cinq des dix rencontres obtenues par M6. La Six diffusera notamment le match d'ouverture de la compétition, Pologne - Grèce, le 8 juin, deux matchs de poules de la France, contre l'Ukraine et la Suède, deux quarts de finale et une demi-finale.

Après sept ans de séparation, Jean-Michel Larqué et Thierry Roland avaient repris leur collaboration, qui remonte à 1979, en septembre dernier sur M6, lors du match qualificatif pour l'Euro 2012 Roumanie - France.