La remise des récompenses, s'est déroulée mercredi soir. Le "Raid", ce sont des activités sportives à pratiquer en solo ou en binôme. Avec un raid "baby" pour les plus jeunes et un raid "junior" pour les plus grands.

La remise de 34 médailles aux participants les plus performants, a donc eu lieu mercredi soir en mairie d’Argentan : en individuel, en équipe, et pour les féminines.

Ecoutez ci-dessous Axel, Maxime, Pierre-Antoine, et Théophane.