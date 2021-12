Espagne: le Barça enfonce le Real 1-0 et s'envole vers le titre

En trois jours, le Barça a assommé son éternel rival, giflé 3-0 mercredi en demi-finale de Coupe du Roi et incapable de se révolter après le but de Rakitic (26e), samedi lors de la 26e journée de Liga. Voilà le Barça (1er, 60 pts) lancé vers le titre, loin devant l'Atlético (2e, 50 pts) et un Real (3e, 48 pts) en pleine crise avant de recevoir l'Ajax Amsterdam mardi en huitième de finale retour de Ligue des champions (aller: 2-1 pour le Real).

