La 208 respire le plaisir de conduire

Peugeot a choisi de concevoir sa future étoile espérée, la 208, sur des bases éloignées des arguments de la 207. L’évolution est tangible dès le premier regard, avec sa silhouette plus courte de 9 cm. Ses volumes affichent également un soin du détail inconnu chez un constructeur généraliste, la 208 étant d’emblée proposée en trois et cinq portes, bien différenciées sur le plan stylistique. Du beau travail !



Le poste de conduite se singularise

A l’intérieur, la planche de bord aux lignes épurées suscite l’admiration par la qualité des matériaux d’habillage, en nette rupture avec le passé. L’instrumentation haut perchée intègre en son centre un afficheur de vitesse numérique lisible et bien placé sur le champ de vision de la route. Le volant se signale par un diamètre étonnamment réduit qui n’occulte pas le tachymètre. Enfin, un grand écran tactile en couleur trône au centre de la planche de bord, pour piloter aisément radio, Bluetooth, fichiers musicaux…

La 208 est allégée, avec un gain moyen d’environ 110 kg selon les versions. Sous ses autres aspects, elle s’adosse aux épures de la 207, tout en reprenant globalement la palette des motorisations, perfectionnées. Saluons la mise au point “au cordeau” de la tenue de route, avec standardisation d’un ESP de nouvelle génération, conformément aux nouvelles directives, ou des émissions de CO2 encore légèrement minorées.

Les inédits 3 cylindres essence 1.0 VTi 68 ch et 1.2 VTi 82 ch entreront en scène l’été prochain en introduction de la gamme, alors que le 1.6 THP 156 ch viendra la coiffer à son sommet.

Au volant, le VTi 120 ch essence entraîne cette Peugeot de 1 090 kg sur des tracés sinueux avec un entrain certain et, au bout de quelques virages, le constat s’impose : la 208 est sensationnelle! Le petit volant, tout en commandant une direction à démultiplication normale, suffit à aviver les manœuvres dans une précision exemplaire. Ses trains de roulement font le reste, avec une géométrie avant incisive et un arrière qui suit fidèlement. La 208 affirme mieux ses compétences de citadine dernier cri avec ses plus petites motorisations. On pense bien sûr au 1.4 e-HDi de 68 ch, agrémenté d’une boîte robotisée en grand progrès. Mais plus encore au prometteur 3 cylindres 1.2 82 ch essence, étincelant dans sa version de pré-série, tonique pour sa cylindrée, efficient et sobre.

Prix : 29 versions essence et diesel de 11 950 € à 21 850 €.

Repères



Du caractère : Des feux de jour à LED aux délicats inserts chromés, en passant par une subtile variation de quatre grilles de calandre qui se chargent, chacunes, d’affirmer un caractère selon les versions, jamais la présentation extérieure d’une petite n’a semblé aussi travaillée.

Quatre finitions : Insérant “l’écran magique”, le “cœur de gamme” Active est également riche d’une clim, d’une banquette arrière rabattable 60/40 et d’un régulateur de vitesse. S’y superposent au-dessus les stades Allure et Féline, alors que l’exécution de base Access fait surtout un prix d’appel, quoique néanmoins dotée de 6 airbags, d’une direction assistée électrique et d’un verrouillage centralisé.

Made in France : Majoritairement fabriquée en France, à Poissy, et accessoirement à Mulhouse, la 208 l’est aussi à Trnava, en Slovaquie. L’usine du Brésil entrera en lice en 2013, et l’objectif de Peugeot sera alors de produire 550.000 unités annuelles.

Verdict : 17/20

Sécurité ****

Finition ****

Confort ***

Economie d’usage ***

Séduction/Prix ****