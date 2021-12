Caen. Deux Rouennais remportent le prix du meilleur croissant au beurre d'Isigny

Institué en 2006 par la Coopérative Isigny Sainte-Mère, en partenariat avec l'Association Nationale des Professeurs de Boulangerie (AAINB), cet événement national reconnu met en avant les valeurs chères à la Coopérative Isigny Sainte-Mère : savoir-faire, transmission aux jeunes générations et excellence des matières premières. 14 candidats ont participé à la sélection régionale Normandie ce mercredi 27 février 2019, dans un esprit de convivialité et de compétition. Leur défi lors de cette sélection régionale ? Réaliser et présenter chacun 24 croissants aussi bons que beaux !

Sous l'œil attentif d'un jury constitué de professionnels, les candidats se sont attachés à respecter trois critères : l'exploitation des atouts du Beurre d'Isigny A.O.P, le soin apporté à la présentation des croissants (forme, texture, couleur…) et leurs qualités gustatives.

Finale nationale les 14 et 15 mai 2019

William Papin et Camille Moreau, élèves apprentis boulangers de l'Institut national de la boulangerie-pâtisserie de Rouen, remportent leur place pour la Finale Nationale qui aura lieu au lycée François Rabelais d'Ifs en Normandie, les 14 et 15 mai 2019. Pour cette dernière épreuve, ils réaliseront une viennoiserie revisitée par Alexis Bouillet, parrain et juré du concours cette année. Reconnu Meilleur jeune pâtissier au monde aux olympiades des Métiers 2011, il exerce à Hong Kong, où il contribue à la transmission et au rayonnement du savoir-faire français. Le gagnant de la finale nationale obtiendra un stage de formation professionnelle.