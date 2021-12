Pitbull publie sur le web le clip de Men in Black 3

Le titre est en fait bien connu du public, puisqu’il s’agit d’un remix de Love Is Strange (tube des années 1950 entendu notamment dans Dirty Dancing). Pour l’occasion, le morceau est rebaptisé, façon Pibtull et devient un titre électro-dance.



Le clip de Back in Time vient par ailleurs de faire son apparition sur la Toile : un clip qui pourrait très bien faire office de trailer, puisqu’il se base sur des scènes du troisième volet du film dans lesquelles on aperçoit Pitbull mais aussi les personnages du film lui-même : Will Smith , Tommy Lee Jones.