Caen. Cancers : un centre de dépistage régional en Normandie

Il existe désormais un centre régional pour dépister les cancers, le Centre de coordination Normandie, lancé officiellement lundi 25 février 2019, dans ses locaux, rue Bailey à Caen (Calvados). Cette structure, présidée par Anne d'Ornano, regroupe en fait depuis le 1er janvier les cinq centres départementaux qui existaient depuis les années 90 ou 2000, pour la détection des cancers du sein ou colorectal. Il s'agit de Decad'E dans l'Eure, Emma en Seine Maritime, Iris Manche, MATHILDE dans le Calvados et la régie départementale de la prévention et du suivi des cancers dans l'Orne.

Détecter le plus tôt possible

Pour les patients, cela ne change pas, les interlocuteurs seront les mêmes qu'auparavant. C'est cependant l'occasion d'un rappel. Si on constate des progrès dans les traitements, les dépistages restent capitaux. "Pour un cancer du sein, plus on intervient tôt, plus on peut avoir des traitements efficaces, moins lourds, avant davantage de chances de survie", souligne le docteur Marie-Christine Quertier, médecin directeur du centre de coordination régional. Le cancer colorectal peut même être dépisté avant la malade. "On détecte les lésions pré-cancéreuses, qui sont enlevées. Le patient n'aura alors pas de cancer dans les dix ans qui suivent" poursuit le médecin. Si les habitants de Normandie sont bons élèves en matière de dépistage, le taux a cependant tendance à stagner, remarque aussi Marie-Christine Quertier.

La création de ce centre de coordination régional va permettre par ailleurs de généraliser les tests de lutte contre le cancer du col de l'utérus, dans le courant de l'année 2019. Ils concerneront toutes les femmes de 25 à 65 ans.