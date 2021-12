The Dark knight rises : LA bande annonce!

The Dark Knight Rises débarquera cet été sur grand écran. Le troisième volet de la trilogie Batman de Christopher Nolan est très attendu, après un deuxième opus déjà rentré dans les annales.



Le studio Warner Bros dévoile aujourd'hui la deuxième bande-annonce de The Dark Knight Rises... un peu plus tôt que ce qu'il avait prévu. En effet, pour faire monter un peu la sauce autour du film, un petit jeu de piste a été lancé sur le Net hier. Le but : que les fans de The Dark Knight Rises prennent en photo des symboles Batman un peu partout dans le monde et qu'ils envoient le tout, soit sur Twitter, soit par mail. Chaque symbole permettant de débloquer un petit bout de la bande-annonce.