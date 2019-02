REPLAY : Fajr, Courbis, Moukoudi et Da Costa pour un Club Foot explosif !

Le programme

Ligue 1 : SM Caen

- Était-ce mieux à Toulouse ?

- Rolland Courbis, quel apport ?

- Y-a-t-il un problème avec Fayçal Fajr ?

Ligue 2 : Le Havre AC

- Cinquième au maximum ?

- Harold Moukoudi, l'erreur fatale des dirigeants ?

- Oswald Tanchot est-ce sa dernière saison ?

National : Quevilly-Rouen Métropole et Avranches

- Manu Da Costa va-t-il payer sa saillie contre l'arbitre ?

Normandie :

- Quel impact sur les championnats régionaux en cas de descente de Le Havre "B" ?

