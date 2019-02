Bangladesh: tentative de détournement d'un avion à destination de Dubai

Tendance Ouest a écrit :

Pays de Caux : un accident entre une voiture et une moto

En fin d'après-midi, le samedi 23 février 2019, un accident s'est produit à Saint-Martin-des-Arbres (Seine-Maritime), près de Yerville. Au croisement de la CD 467 et de la CD142, ce sont une voiture avec cinq personnes à son bord et une moto avec deux passagers qui se sont percutées. Les deux motards ont été légèrement blessés et transportés vers l'hôpital par les pompiers.

07h33