Dimanche 29 avril 2012 :

Baptême et sainteté.

Au jour de notre baptême le Christ nous a sanctifié.

En ce temps Pascal, le diocèse de Coutances va célébrer la béatification de Pierre-Adrien Toulorge, qui, à l'époque de la Révolution française, meurt martyr, Témoin de la Vérité.

Béatification un mot proche de celui de béatitude ; expression du bien et de la vie en opposition aux malédictions qui parlent du mal et de la mort. Sans cesse Dieu dit à sa créature. Choisis donc la Vie et le Bien : choisis le Bonheur !

Bienheureux tous les baptisés qui sont marqués par la Passion bienheureuse de Jésus et par sa résurrection. Au jour du baptême, le Christ Jésus sanctifie nos personnes humaines. En Lui, chacun peut devenir saint comme Dieu est saint. Devenir saint c'est vivre pleinement de son baptême. Et cela est à la portée de tous baptisés !

Certes les personnes béatifiées et canonisées par l'Eglise sont de grands exemples de vie chrétienne mais ces bienheureux et Saints furent des gens comme vous et moi des hommes et des femmes tout à fait terrestres. Il est trop facile d’y être sensible et de refermer bien vite les livres qui racontent leur vie ou de seulement les prier, en passant, devant leurs images et leurs statues.

Il ne s'agit pas d'idéaliser la sainteté. Il est urgent de commencer à vivre comme des Saints, à faire en toute chose la Vérité. Vivre humblement, sans aucune prétention, mais en toute soumission à l’amour du Seigneur.

Pour cela, Il faut d'abord apprendre à bien accueillir sa propre humanité qui est appelée à la sainteté ! Le mystère de notre personne s'éclaire dans le mystère du Christ ; Dieu fait homme !

Pas de sainteté en dehors de notre humanité. Je n'ai pas à prendre la fuite de mon existence et de mon histoire. Je dois l'assumer en devenant un vrai témoin, autrement dit un martyr de la vérité en toutes circonstances.

Je n'ai pas à forcer ma vie à force d'un entraînement volontariste pour me dépasser et devenir un héros ! Je dois consentir à laisser le Seigneur me conduire même là où je ne voulais pas aller ; en de petites choses parfois auxquelles il me faut être plus attentifs.