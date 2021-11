danse. Romances Inciertosquestionne l'idéal

À la fois concert et récital articulé en trois actes, Romances inciertos, un autre Orlando, créé par François Chaignaud et Nino Laisné, explore l'ambiguïté de genre à travers trois figures puisées dans différentes traditions chorégraphiques et musicales espagnoles : la légende médiévale de la Doncella guerrera, le San Miguel de Garcia Lorca et la Tarara. François Chaignaud livre là son interprétation sur les notions d'idéal.

Pratique. Mercredi 27 février à 20 h au Centre chorégraphique national. Complet.

