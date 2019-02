César 2019 : deux Rouennais en lice pour la meilleure musique originale

Il a encore du mal à réaliser. Vincent Blanchard, membre du groupe rouennais Joad, est nommé pour le César de la meilleure musique originale, aux côtés de Romain Greffe. Ils ont réalisé les musiques du film Guy d'Alex Lutz, qui décroche au total six nominations. La cérémonie, qui récompense le cinéma français, se tient vendredi 22 février 2019 à Paris, salle Pleyel.

"On est jamais préparé à ça"

"Je n'en revenais pas vraiment et je n'ai pas pu travailler le reste de la journée", se souvient Vincent Blanchard au moment de l'annonce des nommés. À quelques jours de la cérémonie, il n'a d'ailleurs pas encore écrit de discours : "On nous a dit qu'il fallait écrire quelque chose quoi qu'il arrive, au cas où, car on est jamais préparé à ça".

D'ailleurs, Vincent Blanchard s'attend à aller à la cérémonie en "étant un peu stressé", même s'il vient déjà de recevoir, au début du mois, le Prix Lumières pour la meilleure musique, remis par les correspondants de la presse internationale. "Pour nous, c'était déjà énorme, explique Vincent Blanchard, c'est un prix assez incroyable."

Il reste prudent avant la cérémonie des Césars puisqu'il "y en a beaucoup qui font des pronostics en se disant que si on a ce prix-là, derrière on aura le César". "Ce ne sont pas les mêmes votants", rappelle Vincent Blanchard.