Rouen. Rouen : la communauté juive oubliée du rassemblement contre l'antisémitisme

Plus d'une vingtaine de partis politiques, mouvements et associations ont appelé à des rassemblements contre l'antisémitisme, mardi 19 février 2019. Une mobilisation est organisée à 18h30 au Havre (Seine-Maritime), place de l'hôtel de ville, et sur le même lieu symbolique à Rouen, à partir de 19 heures.

Un rassemblement "politisé"

Sauf que ce rassemblement a été mis en place sans que soit consultée la communauté juive à Rouen qui prévoyait, de son côté, de mettre aussi en place une action. "Nous serons bien sûr présents puisque cela nous concerne", réagit Natacha Ben Haïm, vice-présidente de l'Association culturelle israélite de Rouen (Acir). Un rassemblement est ainsi organisé à 18h30 devant la synagogue avant que les participants ne rejoignent la place de l'hôtel de ville.

Mais la communauté s'étonne de la façon de procéder mais regrette la politisation que prend ce rassemblement. "Nous mettons en avant le travail que nous faisons sur le vivre ensemble, souligne Marc Ben Haïm, le président de l'Acir, nous avons des liens réguliers avec les autres communautés et nous organisons notamment des Cafés de l'amitié."

Marc Ben Haïm Impossible de lire le son.

Pour Marc Ben Haïm, c'est avec ce travail que les mentalités vont évoluer alors que des lettres de menaces arrivent "régulièrement" dans la boîte aux lettres de la synagogue. "Nous avons déjà retrouvé des pierres et un couteau sur le filet de protection de la cour", poursuit Natacha Ben Haïm.

"Avoir de l'espérance"

La communauté juive représente environ 200 familles à Rouen. Mais, ici aussi, elle ressent de l'insécurité : "Certains ont peur de venir à la synagogue et craignent pour leurs enfants", affirme Marc Ben Haïm. Il veut malgré tout "continuer à avoir de l'espérance pour l'avenir".

• À lire aussi. Un livre sur le vivre-ensemble dans l'agglo de Rouen



Marc Ben Haïm met aussi l'accent sur le "travail de fond à faire notamment sur les générations à venir". Il souhaite ainsi se rendre très prochainement dans le quartier des Hauts-de-Rouen pour poursuivre ce dialogue.