Présidentielles 2012 : +76% de votants pour le Front National dans le Calvados

Le Calvados n'a jamais fait partie des bastions classiques du Front National en France. Pourtant, la candidate du parti d'extrême droite, Marine Le Pen a rallié bien plus de suffrages, dimanche 22 avril, que son père n'avait su le faire cinq ans plus tôt, également à l'occasion du premier tour de la présidentielle. Elle a ainsi réuni 16,22% des votes, soit 65.126 bulletins, contre 36.939 pour son père (8,99%) en 2007, en hausse donc de 76,3%.



Le score de Marine Le Pen est cependant bien plus faible à Caen (9,43%), ce qui ne lui permet pas d'arriver en troisième position dans la capitale bas-normande, mais en cinquième. Une place qui est revenue à Jean-Luc Mélenchon du Front de Gauche (12,39%). Marine Le Pen est en revanche arrivée en troisième position à Ifs (13,11%), Mondeville (15,33%), Ouistreham (14,25%), Bayeux (13,64%), Vire (13,92%), Cormelles (16,49%) et Colombelles (17,15%).



Video > Retrouvez la réaction de Philippe Chapron, secrétaire départemental du Front National dans le Calvados, sur le plateau de Tendance Ouest, au soir du premier tour de l'élection.