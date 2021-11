Dieppe. Deux morts à Saipol à Dieppe : un an après, la CGT accuse

L'explosion est encore dans toutes les mémoires à Dieppe (Seine-Maritime). Le samedi 17 février 2018, une forte détonation se fait entendre dans l'usine Saipol, filiale du groupe Avril qui produit des huiles de table. Deux salariés de la SNAD, un sous-traitant qui intervenait pour une opération de maintenance, perdent alors la vie. Ils étaient âgés de 25 et 44 ans.

• À lire aussi. Dieppe : un mort et un disparu à l'usine Saipol après une explosion



Quelques mois après l'explosion, le mardi 24 juillet 2018, Saipol et la SNAD étaient mis en examen par le parquet de Dieppe pour homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence. Depuis l'enquête se poursuit. "C'est un dossier particulièrement complexe et les expertises sont encore en cours", confie simplement le parquet en laissant entendre qu'un éventuel procès était encore loin d'être d'actualité.

La CGT accuse

De son côté, la CGT qui s'est portée partie civile dans cette affaire est plus loquace puisqu'elle a directement accès au dossier de l'instruction. Selon Gérald Le Corre, responsable des questions santé et travail pour l'union départementale, pas moins de 22 infractions ont conduit au drame du 17 février.

Au cœur du problème, l'utilisation de l'hexane, un produit hautement explosif, pour finir l'extraction de l'huile des grains de colza par un procédé chimique. L'utilisation même de ce produit est mise en cause par le syndicat qui le juge cancérigène, polluant et dangereux. D'autres procédés existent mais le rendement est moindre et l'entreprise préfère "une logique productiviste", selon le responsable syndical. Trois problèmes majeurs sont mis en avant par la CGT : le fait qu'il n'y ait pas eu d'analyses des risques suffisantes avant l'intervention de la SNAD, le fait que le risque d'explosion a été ignoré et le fait que la SNAD - qui n'est pas l'intervenant habituel - ne soit pas formée suffisamment à ce type d'opération.

La CGT réclame des sanctions au plus niveau, jusqu'au PDG du groupe Avril, dont Saipol est une filiale.