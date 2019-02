Louées soient-elles : une nouvelle production scénique à voir à Rouen

Pour la première fois la chapelle Corneille à Rouen (Seine-Maritime) accueille une production scénique du 26 février au 1er mars 2019 : un pasticcio d'airs de Haendel qui présente la femme sous ses diverses facettes. Ce spectacle interprété par cinq artistes féminines : chanteuses lyriques, danseuses ou circassiennes a été imaginé par David Bobée et Corinne Meyniel. David nous en parle :

Quel est le propos de ce spectacle ?

"Il s'agit d'explorer les caractères féminins tels que la tradition les présente : de la sainte à la putain, de la victime à la femme triomphante et vengeresse. Mais c'est surtout une façon de dénoncer ces archétypes véhiculés par l'opéra, de questionner la représentation de la femme car cette image s'est construite dans le regard de désir ou de dégoût de l'homme. C'est une invitation à réfléchir à la façon dont la femme du XXIe siècle peut se libérer de ces clichés."

Quel a été votre parti pris ?

"Nous sommes partis des partitions de Haendel avec le livret en italien. Dans l'œuvre de Haendel on retrouve absolument toutes ces facettes grâce au concours du chef Inaki Enciva Oyon, nous avons sélectionné des arias, des oratorios et des cantates qui ne sont pas forcément connus, pour composer un spectacle nouveau en faisant dialoguer ces morceaux et dans un esprit de pure transdisciplinarité. Nous avons choisi une scène en cercle tournante parce que cette forme est symbole de féminité mais aussi pour mieux happer l'attention du spectateur et les citations de Haendel seront rythmées par des interludes de musique électronique composée par Felix Perdreau pour véritablement ancrer ce spectacle dans la modernité."

Comment les interprètes font dialoguer leurs disciplines ?

"Ces cinq femmes, de cinq nationalités différentes donnent vie et corps aux héroïnes de Haendel. Toutes les disciplines sont inscrites au même niveau, aucune ne prend le pas sur l'autre mais toutes se combinent pour incarner ces figures féminines. Les cinq femmes se partagent le spectacle et chacune excelle dans sa discipline. Les morceaux tirés de leur contexte prennent, grâce à leur travail, une nouvelle dimension dans cette version où priment l'émotion et l'incarnation."

Du 26 février au 1er mars 2019 à la chapelle Corneille à Rouen. 5 à 32€. operaderouen.fr