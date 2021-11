Le-Havre. Pollution : la préfète de Seine-Maritime active le plan de recommandations

La qualité de l'air est mauvaise en Seine-Maritime ce vendredi 15 février 2019 en raison d'une pollution par des particules en suspension annonce Atmo Normandie. En conséquence, la préfète de la Seine-Maritime, Fabienne Buccio, active la procédure d'information et de recommandation aux personnes sensibles.

[Météo de l'air] 🌬️

⚠️ Un épisode de #pollution est prévu demain en @seinemaritime . La procédure d'information et de recommandations a été déclenchée par le @Prefet76

➡️Polluant concerné : #particules en suspension (PM10)https://t.co/yKlGv5u7A8 pic.twitter.com/f1VnJ13jJV — Atmo Normandie (@AtmoNormandie) 14 février 2019

Recommandations aux personnes vulnérables et sensibles

Les personnes considérées comme vulnérables sont les femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 65 ans, asthmatiques ou souffrant de pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires. Les personnes sensibles sont celles dont les symptômes apparaissent ou sont amplifiés lors des pics à l'exemple des personnes diabétiques, immunodéprimées ou souffrant d'affections neurologiques ou à risque cardiaque, respiratoire, infectieux.

Pour toutes ces personnes, il est recommandé "de limiter les activités physiques et sportives autant en plein air qu'à l'intérieur, de respecter son traitement médical et en cas de symptômes ou d'inquiétude, de prendre conseil auprès de son pharmacien ou de consulter son médecin".

"Il convient et de ne pas aggraver les effets de cette pollution en ajoutant des facteurs irritants : fumée de tabac, utilisation de solvants en espace intérieur, chauffage au bois, déplacements sur les grands axes routiers et à leurs abords aux périodes de pointe", ajoute la préfecture.

Éviter d'utiliser la voiture, les cheminées et les groupes électrogènes

Afin de contribuer à la réduction des émissions de particules en suspension, la préfète recommande également :

• Aux usagers de la route, de privilégier le recours au covoiturage, de favoriser les déplacements en transports en commun, d'abaisser sa vitesse de 20 km/h sur les routes départementales, les quatre voies et les autoroutes.

• Aux particuliers, de limiter le recours aux feux de cheminée d'agrément et de maîtriser la température de chauffage des logements : "1°C de plus, c'est 7 % de consommation d'énergie en plus !"

• Aux entreprises de travaux publics, de mettre en place sur les chantiers des mesures visant à réduire les émissions de poussières ; d'éviter d'utiliser de groupes électrogènes sauf raison de sécurité.

• Aux industriels, de s'assurer du bon état et du bon fonctionnement des installations de combustion et des dispositifs antipollution ; de reporter, si possible, les opérations qui pourraient être à l'origine d'émissions atmosphériques polluantes inhabituelles ; de reporter le démarrage d'unités à l'arrêt à la fin de l'épisode de pollution.

• Aux entreprises et administrations : d'adapter les modalités de travail de leurs agents. Si les moyens le permettent, le recours au télétravail, à l'audio conférence ou à la visioconférence est recommandé.

• Aux agriculteurs : de reporter les opérations qui pourraient être à l'origine d'émissions atmosphériques polluantes.



Elle rappelle enfin que le brûlage des déchets verts à l'air libre est interdit.