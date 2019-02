Ifs au défi de la Coupe de France

Quand on sait que le CB Ifs menait de quatre points à une minute de la fin, on a du mal à y croire. Face à Geispolsheim, quatrième au classement, Ifs s'est incliné 73-70 samedi 9 février. Il encaisse sa deuxième défaite consécutive, soit le troisième de la saison. Des erreurs de jeunesse qu'elles n'avaient pas encore subies jusqu'ici, hormis contre le leader. Cette fois, Ifs a appris mais heureusement pour lui, sa place sur le podium est inchangée. En revanche, ses deux poursuivants que sont Thouars et Geispolsheim se rapprochent grandement et, en cas d'une nouvelle défaite, cela pourrait le contraindre de l'éjecter de la boîte. Ce samedi 16 février, Ifs rencontrera Trith (59) en Coupe de France.

Des points de bonus à prendre

Ce rendez-vous est terriblement important car les filles de Morgan Debrosse ont l'occasion de prendre un point de bonus qui se répercutera en championnat si elles se qualifient pour les quarts de finale. Dans le cas où elles iraient jusqu'en finale, ce sera un deuxième. Des bonus qui pourraient avoir toute leur importance sur le classement de Nationale 1 en fin de saison.

