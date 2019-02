Décès de Gordon Banks, le gardien de but anglais champion du monde 1966

Son arrêt sur une tête de Pelé lors de la Coupe du monde 1970 au Mexique est considéré par les médias britannique comme l'arrêt du siècle.

Il a été nommé gardien de l'année de la Fifa six années de suite de 1966 à 1971.

"C'est avec une grande tristesse que nous annonçons que Gordon est décédé paisiblement dans la nuit", a écrit sa famille dans le communiqué, se disant à la fois "bouleversée" et "fière" de lui.

Selon plusieurs médias britannique, le champion du monde souffrait d'un cancer d'un rein depuis décembre 2015.

Banks avait participé à la victoire de l'Angleterre contre l'Allemagne en finale de la Coupe du monde 1966 à Londres, sur le score de 4-2.

La carrière internationale du gardien sélectionné 73 fois avec l'Angleterre s'était arrêtée abruptement en 1972 à 33 ans, alors qu'il avait perdu la vue de son oeil droit, des suites d'un accident de voiture.

En club, le gardien a effectué l'essentiel de sa carrière à Leicester (1959-1967) puis Stoke City (1967-1973) avant de prendre sa retraite du football professionnel l'été suivant son accident.

"Banks of England", comme il était surnommé, était considéré come l'un des plus grands gardiens du monde, de la trempe de ses légendaires contemporains, le Soviétique Lev Yashin et l'Italien Dino Zoff.

Joueur légendaire de Leicester et de l'Angleterre, Gary Lineker, aujourd'hui présentateur à la BBC, a été l'un des premier à réagir. "Oh non. Gordon Banks, un de mes héros absolus, et de nombreux autres, est mort. Le vainqueur de la Coupe du monde en Angleterre était l'un des plus grands gardiens de tous les temps, et un homme si charmant, si charmant #RIPGordon", a tweeté l'ancien attaquant.

De son côté, Leicester City s'est dit "profondément triste".

