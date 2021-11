Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du mercredi 13 février

Bélier

Vous serez particulièrement déçu et c'est souvent le cas puisque vous vous investissez un peu trop humainement. Vos déboires relationnels devraient vous pousser à vous méfier un peu.

Taureau

C'est peu de dire qu'il y a des motifs de s'inquiéter. Certaines paroles vous font froid dans le dos. Vous aimeriez bien prendre parfois la fuite mais la réalité vous rattrape et pour aller où exactement ?

Gémeaux

Vous trouverez dans la nature une forme de consolation comme elle le fut pour vos ancêtres. C'est là que vous pouvez mieux vous connaitre et vous mesurer.

Cancer

Vous aimeriez bien connaitre une forme d'odyssée amoureuse. Vivre ou revivre quelque chose de fort qui échappe à l'entendement. Vibrer de toutes ses fibres et qu'importent les conséquences.

Lion

Parfois vous avez la crainte de disparaitre peu à peu. Ne plus faire envie, ne plus être nécessaire. Les rôles changent dans l'existence. Vous ne vous reconnaissez pas dans ce que vous devenez.

Vierge

Vous aimez bien ausculter les gens et scanner ce qu'ils ne disent pas. Vos méthodes sont assez subtiles. Lorsque vous avez quelqu'un dans le viseur ! quel est votre objectif ?

Balance

Vous serez surpris d'une rumeur suivant laquelle l'une de vos connaissances conjugue sa vie sur le mode du scandale, de la passion et du tapage plus ou moins nocturne. Comme le monde peut être jaloux.

Scorpion

Vous serez effaré de constater combien la culture de vos enfants est en décomposition. Vous attendiez mieux. Espérons un effet levier et remettre un peu de panache où il en manque.

Sagittaire

Prenez garde à ne pas vous faire gruger… vous connaissez la fable du corbeau et du renard… tout flatteur etc. vous risquez de succomber au chant des sirène une fois de plus.

Capricorne

Vous aimeriez bien lancer votre propre plan de départ volontaire et aller voir si l'herbe est plus grasse ailleurs. Grande lassitude professionnelle.

Verseau

Mars et Mercure pourraient vous jouer des tours. Si vous êtes l'objet d'une procédure quelconque, le verdict n'est pas du tout gagné d'avance. Il y a de l'appel dans l'air.

Poissons

Vous intriguez vos contemporains. Moitié Hercule Poirot, Moitié Mata Hari. Les espionnes et les détectives attisent toujours les convoitises et les fantasmes.