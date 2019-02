Ouistreham : les commerces ouvriront 12 dimanches

La Ville de Ouistreham autorise l'ouverture des commerces le dimanche, y compris l'après-midi, douze dimanches par an. Pour 2019, les jours concernés sont le dimanche 21 avril, dimanche 9 juin, dimanches 7, 14, 21 et 28 juillet, dimanche 4, 11, 18 et 25 août et dimanches 22 et 29 décembre. Ce nombre de douze dimanches est le maximum autorisé par l'État.