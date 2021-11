Caen. Sept étudiants vont faire le tour de l'ex-Basse-Normandie à vélo électrique

Roulez jeunesse ! Il s'appellent Antoine Spreckley, Alexis Jobart, Romain Leroty, Clément Dupont, Antoine Voidie, Paolo Campos et Dorian Leconte. Ces sept étudiants en première année de formation dans la gestion et le commerce ont créé l'association "Normand e-bike" et visiblement, ils adorent les jeux de mots. Leur projet : faire le tour de l'ex-Basse-Normandie à vélo électrique. Fiers de leurs origines, puisqu'ils sont nés à Caen, Bayeux ou encore Falaise, les sept jeunes normands avaient comme idée phare de promouvoir le territoire normand et saint-lois ainsi que le patrimoine tout en alliant l'aspect éco-responsable.

Un "road trip" miniature

Aux prémices d'un projet qui demande une grande organisation, à commencer par définir les responsabilités de chaque membre (président, trésorier, administratif, communication…), la première étape a été de trouver les vélos électriques, souvent très coûteux. Pour cela, un partenariat avec l'entreprise easybike de Saint-Lô a été opéré ce jeudi 7 février 2019, sous forme d'échange de visibilité. "Ils nous prêtent trois vélos électriques pour trois coureurs. Le reste du groupe s'occupe de filmer, planifier et préparer les lieux de rendez-vous notamment avec les lycées, les musées ou encore les lieux culturels et lieux d'hébergements", explique Clément Dupont, chargé de communication.

Le Mont-Saint-Michel comme point d'orgue

En effet, le projet n'est pas que sportif. Les jeunes tiennent à rencontrer des jeunes dans différents lycées. "On veut montrer une autre vision de l'école de commerce. La nôtre est relativement petite et solidaire". Le top départ sera donné le 13 mai 2019 avec au programme, 700 km en huit jours au départ de Saint-Lô pour une arrivée à la merveille de Normandie qu'est le Mont-Saint-Michel. Six étapes sont prévues à Cherbourg, Bayeux, Caen, Falaise, Alençon et Domfront.

Les sept garçons joueront aussi sur la carte de leur savoir-faire sur le numérique. Tout au long du parcours, ils se chargeront de faire vivre leur périple, en inside, avec vidéos et photos à l'appui sur les réseaux sociaux. "Depuis deux semaines, on sent que ça bouge, que l'on commence à se faire connaître. On fera aussi un film à la fin", poursuit-il.

Une cagnotte participative

Pour mener à bien leur projet, les étudiants ont établi un budget prévisionnel de 3 500 euros comprenant l'équipement sportif, les charges externes et le logement, bien qu'à certaines étapes "on pourra dormir chez nous. Ce qui est compliqué c'est de trouver autant de financement en si peu de temps mais cette première expérience nous pousse à comprendre comment le monde professionnel fonctionne. On doit aller démarcher constamment", se réjouit Clément.



Il reste environ trois mois pour trouver les fonds nécessaires. Hormis un don de leur école, les jeunes hommes misent aussi la cagnotte Leetchi de financement participatif. Ils espèrent récolter 2 000 euros grâce à cet outil très utilisé par les associations, entrepreneurs, artistes ou encore particuliers. La cagnotte se clôturera le 27 février prochain.