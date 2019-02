Ouistitiiii! Remportez un Instax Mini 9 de Fujifilm le matin

Chaque matin dans Normandie Matin entre 6h et 9h, Max et Laure vous invitent à jouer au Hit de la salle de bains. Ecoutez attentivement l'extrait qu'ils diffusent à 6h15, 7h15 et 8h15, donnez le nom du chanteur(se)/groupe et gagnez des cadeaux!

Les appareils photo instantanés Instax de Fujifilm permettent d'obtenir immédiatement vos photos. Ces appareils compacts conviennent aux amateurs de photographies rapides et pratiques qui recherchent la qualité.

Les appareils photo instantanés Instax mini se caractérisent par leurs boîtiers colorés, compacts et légers mais résistants aux chocs et le format mini de leurs photos. Ils sont très appréciés du jeune public pour leur ergonomie et leur facilité d'usage. Le côté ludique de l'Instax mini ravira aussi les photographes amateurs passionnés par la photo instantanée. Ces appareils photo Fujifilm développent des photos au format carte de crédit (86 x 54 mm).

Pour s'inscrire au Hit de la salle de bains, envoyez dès maintenant SDB au 7 11 12par SMS (65cts+prix d'envoi d'un SMS) ou appelez au 0892 23 73 38 (40cts/min) quand les animateurs vous y invitent.

Bonne chance!