Eric Goupil, maire d'Isigny le Buat, est "satisfait du taux de participation qui est de 89 .1 %. Je suis également content pour ma couleur politique, l'UMP. En revanche, je m'inquiète par rapport au positionnement de plus en plus élevé de Marine Le Pen". Dans la commune du Mesnl Boeufs, Marine Le Pen arrive en tête alors que cette commune a plus généralement tendance a être marquée à gauche.