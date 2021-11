Hors Normandie. Tanguy est de retour chez ses parents, découvrez la bande annonce du film

Depuis 16 ans, Tanguy a quitté le nid familial et a construit sa vie en Chine où il s'est marié et est devenu père. À Paris, ses parents Edith et Paul Guetz profitent pleinement de leur retraite et de leur tranquillité. Jusqu'au jour où leur fils, désormais âgé de 44 ans, revient vivre chez eux, accompagné de sa fille Zhu, et reprend très rapidement ses mauvaises habitudes.

Attendu le 10 avril 2019 au cinéma, "Tanguy, le retour" réunira à nouveau Eric Berger, dans le rôle-titre, Sabine Azéma et André Dussolier, dans la peau de ses parents. Le trio est à nouveau dirigé par Etienne Chatillez, qui avait signé le premier volet, ainsi que les comédies cultes "La Vie est un long fleuve tranquille" ou "Tatie Danielle".

Sorti en 2001, "Tanguy" avait rassemblé 4,3 millions de spectateurs au cinéma et avait donné son nom à la "génération Tanguy", phénomène social qui englobait les jeunes adultes tardant à quitter le cocon familial.

