Calvados : l'heure du bilan pour le premier mois du prélèvement à la source

C'était le mois test pour la direction départementale des finances publiques du Calvados. Après l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu datant du mercredi 2 janvier 2019, beaucoup craignaient des revendications intempestives. Pour rappel, il consiste à déduire l'impôt du salaire de la personne imposable en fin de mois, non plus en décalage d'une année. Pour ceux ayant une activité indépendante, le prélèvement est effectué directement sur le compte bancaire.

Des affluences au guichet en forte hausse…

Un changement drastique qui n'est pas toujours bien vu, "cela reste un "moins" sur la fiche de paie ou notre compte bancaire. Psychologiquement, c'est différent", rétorque Bernard Trichet, directeur du centre des finances publiques du département. Ce changement semble en revanche avoir été bien assimilé par les Calvadosiens. Il poursuit : "ils ont bien compris qu'ils avaient tout intérêt à modifier leur situation au fur et à mesure car l'impôt est prélevé en fonction de celle-ci à l'année".

Craignant des débordements, les services du département en ont payé les frais les deux premières semaines de janvier avant que cela ne s'essouffle un peu. "On a été surpris les premiers jours. On a dû renforcer nos services au guichet pour accueillir les gens", poursuit-il. Au centre de Caen Délivrande, les entrées ont augmenté de 32 % par rapport à janvier 2018. Même topo pour Falaise (35 %). En revanche, à Bayeux, c'est + 77 % d'entrées au guichet qui ont été comptabilisées par rapport à l'an dernier. "On ignore pourquoi il y a eu une telle augmentation à Bayeux", répond Bernard Trichet.

... mais très peu de changements de situation

Les démarches au téléphone ou sur internet pourraient éventuellement expliquer ce constat. Au sein du département du Calvados, à peine une personne sur deux est imposable (182 568 imposés sur 393 634 foyers fiscaux). Parmi elles, seules 1,51 % ont déclaré un changement de coordonnées bancaires depuis le 2 janvier 2019. 1,09 % ont déclaré une modulation du taux à la hausse et 1,89 % ont déclaré une modulation du taux à la baisse. Des taux qui représentent finalement une infime partie de la population sur les foyers fiscaux imposés.

Prochaine date clé

"Le gros est passé puisque l'on est passé d'un dispositif à un autre", indique Bernard Trichet. Place désormais au 15 janvier 2019 concernant l'argent collecté auprès des employeurs. Il s'agit du versement de l'acompte de 60 % des réductions et des crédits d'impôt des moyennes entreprises. Les grandes entreprises peuvent le faire à compter de ce mardi 5 février 2019 et les collectivités publiques à partir du 10 février.