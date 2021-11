Caen. Caen : les collégiens auront 180 secondes pour défendre les droits de l'homme

Après le concours de plaidoiries des lycéens, le Mémorial de Caen (Calvados) donne la parole aux collégiens de 4e et 3e de la France métropolitaine. Ils auront trois minutes pour dénoncer une atteinte aux droits de l'homme sous la forme de leur choix : poésie, danse, théâtre, musique, mime… La finale est fixée au jeudi 16 mai 2019 devant un public composé de collégiens et un jury représentant le monde éducatif et médiatique

Des vidéos comme candidatures

Les pré-sélections se font dans les établissements, devant un jury. Chaque établissement doit envoyer au maximum trois vidéos au Mémorial de Caen pour participer à la finale. L'envoi de ces vidéos doit se faire avant le 20 février 2019 minuit. Le comité de sélection évaluera les prestations en se basant sur les critères suivants : la pertinence du sujet, la créativité dans la mise en scène, la conviction, la sincérité. 24 équipes finalistes seront choisies (composées d'un ou deux candidats) dont 12 équipes de 3e et 12 équipes de 4e.

Les dates à retenir

- 17 janvier 2019 : date limite d'envoi de la fiche d'inscription au Mémorial.

- 20 février 2019 : date limite d'envoi des vidéos et fiches de renseignements.

- 6 mars 2019 : sélection des 24 équipes finalistes (composées d'un ou deux candidats).

- 16 mai 2019 : finale au Mémorial de Caen.