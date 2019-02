Une course d'orientation... nocturne !

Equipés d'une lampe frontale, d'un gilet jaune, d'un téléphone portable, d'une couverture de survie , d'une boussole et d'une bouteille d'eau... Les aventuriers nocturnes sont prêts à relever le défi de la 8 ème Noct'o. Cette course d'orientation nocturne, située à Caen a pris de l'ampleur ces dernières années et ne cesse d'attirer du monde. En quoi consiste l'épreuve ? C'est un raid d'orientation urbain nocturne, en solo ou en équipe de deux, trois ou quatre.

Plusieurs parcours

La compétition est segmentée en plusieurs circuits : Le noctambule (parcours de 7 km) ouvert à tous, le Sportif (14 km) à partir de 16 ans et l'Aventurier (21km) réservé aux personnes majeures. Sur place, soupe, galette-saucisse, fruit, café attendront les plus coureurs nocturnes. Il y aura également des vestiaires pour se changer et des douches pour se rafraîchir. La Noct'O est une compétition du challenge des raids d'orientation normands. Un pointeur Sportident® sera prêté aux coureurs, n'oubliez pas d'apporter un chèque de caution par équipe le jour de la compétition. Trois, deux, un... Partez !

Pratique. Samedi 26 janvier 2019 au Gymnase Camille Claudel à 17 heures. Inscriptions : orientationcaennaise.fr/NoctO