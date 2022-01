Circulation : le point à 8h

Les conditions de circulation sont normales dans le secteur de Valognes.

Toutefois, il encore délicat de circuler dans le secteur des Pieux et plus généralement sur le Cotentin.

On circule mal aussi aussi dans le secteur de Carentan et de La Haye du Puits tout comme dans le Saint Lois et le Coutançais.

Même constat sur le Mortainais et en baie du Mont Saint Michel.

Actuellement, 16 saleuses travaillent à traiter les routes du département de la Manche.