Caen. Sécurité routière : bilan en progrès dans le Calvados

À l'occasion de ses vœux à la presse, mercredi 30 janvier 2019, à Caen (Calvados), le préfet du Calvados, Laurent Fiscus, a dévoilé les chiffres de la sécurité routière dans le département pour l'année 2018.

Après une "année noire" en 2017, ponctuée par 48 décès sur les routes du Calvados, l'année 2018 a connu des chiffres en progrès. 33 personnes ont été tuées dans un accident de la circulation dans le département l'an passé. Une baisse de 31 %. "Cela s'explique entre autres par plus de prévention et de réflexion de notre part", exprime Laurent Fiscus.

Les routes départementales au premier plan

Le nombre de blessés est lui aussi en baisse de 24 % par rapport à 2017. 525 personnes ont été blessées lors d'un accident de la circulation au cours de l'année passée. 224 ont été hospitalisées. Un nombre au plus bas depuis cinq ans.

La classe d'âge qui reste la plus touchée est celle entre 25 et 44 ans, avec 12 décès. Les motocyclistes sont, une fois encore, les usagers les plus vulnérables.

26 des 33 accidents mortels se sont produits sur les routes départementales du Calvados. Seuls deux accidents mortels se sont déroulés sur une autoroute.

À noter que depuis le 1er janvier 2019, déjà trois personnes sont décédées sur les routes du département. "Il faut donc rester extrêmement vigilant, et ne pas rester focalisés sur les progrès réalisés en 2018", conclut le préfet du Calvados.