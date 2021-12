6 blessés, dont deux enfants dans un accident à Négreville (50)

6 blessés dans un accidentde la circulation, ce samedi après-midi dans la Manche. Une collision entre deux voitures au niveau de Négreville, en direction de Briquebeck sur la RD 902, vers 16h30. 6 personnes ont été blessées sans grande gravité, dont deux enfants de 6 et 7 ans, un homme âgé de 65 ans, et 3 femmes âgées de 38, 58 et 61 ans.

Tous ont été évacués par les sapeurs-pompiers vers les centre hospitaliers de Valognes et Cherbourg. Sur place la circualtion a été perturbée, le temps pour les secours d’intervenir. Les circonstances de l'accident restent à déterminer.