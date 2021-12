Smartphone : le logement en un clic !

“C’est un service supplémentaire pour le client. Pour qu’il se sente moins perdu dans la masse d’offres”, explique Alexandre Mabardi, responsable de l’agence Alexandre Immo.

Se démarquer !

Photos, prix, charges ou surfaces... Tout est accessible grâce à la présence de ces QR code, même si cette nouveauté ne concerne encore qu’une petite partie des logements disponibles dans l’agglomération caennaise. “Les retours sont positifs”, affirme l’agent immobilier. “Les visites sont plus ciblées et les ventes plus rapides”. Ce dernier compte bien prochainement “se démarquer de la concurrence et repousser le marché de particulier à particulier en valorisant l’efficacité des professionnels de l’immobilier”. Il a d’ailleurs pour projet d’installer de nouveaux panneaux plus design à proximité des logements confiés à son agence et de mettre aussi à disposition du client des codes directement sur les annonces en vitrine.