Caen. Caen : la liste des Gilets jaunes aux Européennes ne fait pas l'unanimité

"Ralliement d'initiative citoyenne" : c'est le nom d'une liste de Gilets jaunes pour les prochaines élections européennes qui auront lieu en mai. Elle sera menée par une Normande, Ingrid Levavasseur. L'initiative divise parmi les Gilets jaunes. "Personnellement, je ne trouve pas que ce soit une bonne chose", estime Clément, membre de la commission communication des Gilets jaunes à Caen (Calvados). "Dans les échos que j'ai, beaucoup de Gilets jaunes parlent de 'trahison' et estiment que c'est travailler pour Macron".

"Elle trahit le mouvement qui se voulait apolitique"

Une liste de Gilets jaunes risque en effet d'éparpiller un peu plus les voix de l'opposition. "Le parlement européen n'a aucun pouvoir pour améliorer la vie des gens. Or, les Gilets Jaunes entendent obtenir des avancées concrètes et immédiates", a confié François Boulo, porte-parole des Gilets jaunes de Rouen.

Une liste #GiletsJaunes aux élections #Europeennes2019 est une grave erreur. Le parlement européen n'a aucun pouvoir pour améliorer la vie des gens. Or, les Gilets Jaunes entendent obtenir des avancées concrètes et immédiates. #GreveGenerale — François Boulo (@BouloGiletJaune) 23 janvier 2019

Un sentiment partagé par Clément, le Gilet jaune caennais, qui estime que l'initiative d'Ingrid Levavasseur "trahit le mouvement qui se voulait apolitique. On est contre ce système politique qui ne nous représente plus. On n'a pas d'objectif politique, on ne veut pas prendre la place d'Emmanuel Macron, siéger à l'Assemblée nationale et encore moins aux Européennes."