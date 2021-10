Caen. Disparition de Sala : son père demande la poursuite des recherches

Le père du footballeur argentin Emiliano Sala, dont l'avion a disparu au-dessus de la Manche entre la France et l'Angleterre, a demandé jeudi que les opérations de recherches se poursuivent. "La seule chose que je demande c'est qu'ils continuent à chercher. Ce n'est pas possible qu'il ait disparu ainsi", a imploré Horacio Sala, peu de temps après que les garde-côtes britanniques ont annoncé mettre un terme aux opérations de recherche pour retrouver l'avion, mystérieusement disparu en mer lundi soir. "Nous espérons avoir de bonnes nouvelles, qu'ils puissent continuer à le chercher", a ajouté Horacio Sala, en s'adressant à des journalistes depuis son village de Progreso, dans le nord de l'Argentine.

• À lire aussi. Emiliano Sala : la police de Guernesey stoppe les recherches



La police de l'île anglo-normande de Guernesey, au large de laquelle l'avion emprunté par le footballeur argentin a disparu lundi soir, a annoncé jeudi mettre fin aux recherches entreprises depuis lundi soir. Elle a mené plus de 24 heures de recherches continues à l'aide de trois avions et de cinq hélicoptères, avec l'aide de bateaux de pêche et de navires. L'avant-centre, auteur de 12 buts sur la première moitié de saison en Ligue 1, venait d'être transféré contre une somme estimée par la presse à 17 millions d'euros, un record pour le club gallois de Cardiff, évoluant en première division anglaise.

• À lire aussi. Emiliano Sala : la famille du foot solidaire sur les réseaux sociaux



Avec AFP