Coutances. Manche : 25 salariés évacués par précaution après l'émanation d'odeurs de brûlé

25 salariés d'un ESAT, Établissement de Service et d'Aide par le Travail, situé à Coutances dans la Manche ont été évacués ce jeudi 24 janvier 2019, un peu avant 13 heures, par les sapeurs-pompiers appelés pour une odeur de brûlé qui émanait au niveau des plafonds du bâtiment qui accueille une activité de laverie et de pressing. Aucune anomalie n'a été constatée par les secours, les salariés ont ainsi pu regagner leurs locaux une heure plus tard. Une société a été appelée sur place pour effectuer une vérification des installations du circuit électrique.