Drame. Près de Rouen, une pièce sur l'assassinat de Martin Luther King

La nouvelle pièce de Mathieu Létuvé, directeur artistique du Caliband théâtre, reconstitue les principales étapes du combat mené par Martin Luther King, de son boycott des bus jusqu'à son assassinat, ainsi que le parcours de son meurtrier : James Earl Ray.

Une pièce originale

"La pièce nous éclaire sur les motifs et la personnalité de l'assassin, explique Mathieu. Or cet assassinat coïncide avec la mise en œuvre de la marche des pauvres sur Washington. Martin Luther King dérangeait les politiques et c'est pour cela qu'il a été assassiné. Ray ne fut qu'un simple pion. Ce qui nous importe au fond ce n'est pas de savoir qui a tué MLK mais qu'est-ce qui l'a tué."

La pièce qui se distingue autant par l'originalité du point de vue que par sa forme est un récit mariant hip-hop, musique originale, vidéo et théâtre. "Une écriture quasi cinématographique, souligne-t-il, il s'agit d'un récit à trois voix. La danse hip-hop, quasi contemporaine de ce drame, née dans la rue, vient enrichir les propos en s'adressant directement aux émotions."



Vendredi 1er février 2019 à 20h au Théâtre en Seine de Duclair. 12 à 15€. theatreduclair.fr

