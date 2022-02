Chantal Jouanno à Lisieux le vendredi 13

Chantal Jouanno, secrétaire d’Etat à l’écologie, sera à Lisieux le vendredi 13 novembre, dans l'après-midi. Nommée en janvier pour remplacer Nathalie Kosciusko-Morizet, elle devrait se rendre à la mairie de Lisieux où elle sera reçue, entre autres, par le maire Bernard Aubril, le sous-préfet Bertin Destin et le directeur général de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques. Elle doit visiter ensuite l’ancien barrage à clapet de Lisieux, quai des Remparts, et la passe à poissons du Breuil-en-Auge, la seule du département à disposer depuis 2001 d’un observatoire pour suivre l’évolution du stock de poissons migrateurs.



