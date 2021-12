La Chaumine, Avenue Clémenceau

L’endroit est atypique avec une salle de restauration importante et surtout, des objets publicitaires en nombre : un vrai musée !



Buffet et hachis parmentier de canard

Au fond de la pièce, un espace pour un buffet froid. Crudités en tous genres et charcuterie sont au menu notamment.

Le climat de ces derniers jours invite au frais. Je compose donc moi-même une assiette avec de l’endive, du maïs, des tomates et du thon. Un client me fait remarquer la présence de croûtons et de noix. Sourire échangé. L’ambiance est conviviale. Pour continuer le repas, pièce de boeuf, merguez, andouillettes ou encore chipolatas grillés. La carte propose aussi des omelettes.

La suggestion du jour me convient aussi : hachis parmentier de canard. "Servi avec des frites?", me demande la serveuse. Allez, je me laisse tenter. Et j’ai raison, elles sont maison. Le hachis est très copieux. Bref, un repas qui n’appelle pas de dessert. Juste un café. La formule est à 11.50 euros. Un prix raisonnable.



Pratique. La Chaumine 121 avenue Georges Clemenceau à Caen. Tél. 02 31 93 18 45