Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du mercredi 23 janvier

Bélier

Il faudra prouver ce que vous avez dans le ventre. Vous saurez gommer tout ce qu'il n'y a pas de très flatteur chez vous. Votre talent et le travail portent leurs fruits

Taureau

Il ne faut pas se fier à votre allure parfois si sage. Si on pouvait lire dans les esprits ! aujourd'hui c'est un peu les illuminations de Paris à Noël et le feu d'artifice du 14 juillet tout se bouscule.

Gémeaux

Votre page reste blanche ; vous avez du mal à vous exprimer clairement. Toutefois les concepts sont bons, l'imagination n'est guère à sec. Les mots ont du mal à venir.

Cancer

Ça part dans tous les sens et dans l'indifférence la plus totale. Personne n'imagine tout ce que vous pouvez faire en une journée. Vous-même vous avez du mal à comptabiliser.

Lion

Il faut veiller à votre bien-être et éviter de mettre la barre trop haut. Évitez l'hyperactivité et donnez-vous les moyens de cultiver votre jardin secret.

Vierge

Il faut arriver à endiguer cette vilaine et fâcheuse tendance à tricoter tous les mauvais souvenirs du passé. Toutes les écorchures vous empêchent de vivre à fond le présent.

Balance

L'amour qui tient. Oui ça existe ; vous l'enviez ou vous le vivez. Ce qu'il vous faut c'est du cousu main. Même s'il y a des orages. Aujourd'hui ne pensons pas aux catastrophes.

Scorpion

Si vous êtes à la recherche d'un emploi, les astres vous soutiennent. Même si le job n'est pas assez créatif, c'est un redémarrage. Croyez en votre bonne étoile.

Sagittaire

Vous êtes assez fier de votre élégance. Pour ce faire vous passez des heures à dénicher les fringues les plus inattendues mais surtout vous ne voulez pas que l'on sente l'effort.

Capricorne

Vous cherchez à retrouver un équilibre sur le plan sentimental. Vous avez à peu près tout essayé, il en résulte un joli bol de névroses. Là vous vous laissez porter par le temps qui court.

Verseau

Vous serez hyperattentif au bien-être de votre entourage et principalement dans le cadre du travail dans lequel on passe le plus clair de son temps. Ça augmente la productivité.

Poissons

Vous aurez du mal à garder votre sérieux vis-à-vis de la bonne copine qui vous dit : rire, c'est le risque des rides d'expression. Vous revendiquez votre joie de vivre quelles que soient les conséquences.