Neufchâtel-en-Bray. Un véhicule se renverse sur l'A28 : un blessé léger, l'autoroute coupée

Un véhicule s'est renversé sur l'autoroute A28 vers 18 heures, dimanche 20 janvier 2019, à hauteur de Fesques, près de Neufchâtel-en-Bray (Seine-Maritime), dans le sens Rouen vers Abbeville. Il s'est retrouvé sur le toit et son réservoir fuyait. L'A28 a dû être coupée à la circulation vers 20h30, dans les deux sens et pendant 20 minutes, le temps que les secours vident ce réservoir. Le conducteur a été légèrement blessé et transporté à l'hôpital Charles-Nicolle de Rouen, indiquent les pompiers.