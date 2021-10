Rouen. Gilets jaunes, acte X en Seine-Maritime : 25 interpellations, cinq blessés

La préfecture de Seine-Maritime a dressé le bilan de l'acte X de la mobilisation des gilets jaunes. 25 personnes ont été interpellées (15 à Rouen, cinq avant la manifestation autour de Rouen et cinq au Havre). La mobilisation serait en baisse, selon les forces de l'ordre avec 800 personnes à Rouen dans l'après-midi et un peu moins de 600 au Havre. À Rouen, le tribunal a été tagué et une de ses vitres cassée. Au moins cinq personnes ont été blessées parmi les manifestants : quatre à Rouen et une au Havre.