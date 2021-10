Cherbourg. Cherbourg : Pascal Le Grand Frère à la fête foraine

Avis aux fans de manèges et de barbe à papa : la foire de Pâques de Cherbourg reviendra du samedi 6 au dimanche 28 avril 2019 sur la plage verte. Cette année, la grande roue est de retour ! Petits et grands pourront aussi profiter d'une journée Pat'Patrouille, une journée Transformers et d'un invité, le samedi 20 avril : Pascal Le Grand Frère, pour une séance de dédicaces.