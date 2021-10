Caen. Bonne table à Caen : l'ilôt-jardin, la crêperie où l'on se sent bien !

Une "Trois Fromages" ou une "Calzone", là, on pense plutôt à une pizzeria. Et bien non, raté ! L'ilôt-jardin, à Caen (Calvados) est une crêperie à l'ancienne où vous serez gentiment accueilli par chef Catherine. Ses diplômes de "métier de crêpière" ainsi que son prix régional de la confrérie des gastronomes fièrement affichés au mur vous confèrent sans aucun doute que vous tomberez sur une cuisine de qualité.

L'ilôt ne manque pas de créativité

Pour ma part, le choix sera plutôt exotique avec "l'Indienne", classée parmi un large choix de galettes gourmandes. De la volaille au curry disposée sur une galette cuite à merveille, à laquelle s'ajoute une petite tulipe de salade et d'endives, c'est simple mais délicieux ! Et si les propriétaires ne prêtent pas attention au détail du décor, qui reste très sobre, celui de l'assiette est millimétré.

Pour finir sur la note sucrée, autant vous dire que la crêpe tatin fait envie ! Présentée en relief sur laquelle vient se poser boules de glace, chantilly et pommes caramélisées, mon voisin a peut-être eu les yeux plus gros que le ventre ! Le tout, pour la modique somme de 14,50€. Un mini carambar au caramel (c'est aussi le nom du chien à l'étage) vous sera offert à l'addition, au cas où il vous reste une petite place…