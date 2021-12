Présidentielles : Vincent Avenel, jeune militant UMP de la Manche

Nous sommes en 2005. Vincent Avenel n'est encore qu'un adolescent. Et pourtant, il attend avec impatience d'avoir 16 ans, car il sait depuis longtemps que c'est l'âge minimum pour intégrer les Jeunes UMP de la Manche. Depuis tout petit, il est piqué par le virus de la politique. "J'ai toujours aimé discuter, insuffler et défendre des idées. Alors dès que j'ai eu la possibilité d'adhérer au jeunes UMP je n'ai pas hésité" explique-t-il.

S'il choisit le parti de Nicolas Sarkozy, c'est par tradition familiale. "Mes parents n'étaient pas spécialement engagés en politique, mais penchaient plutôt à droite. Je me suis retrouvé dans leurs idées." Mais c'est avant tout par passion qu'il se lance dans l'aventure. Année après année, il gravit les échelons pour devenir, aujourd'hui, à 24 ans, responsable adjoint des Jeunes UMP de la Manche. "Le département est assez grand, alors nous sommes divisés le travail, avec Thibaut Godan, le responsable des Jeunes UMP de la Manche. Lui sillonne le Nord Cotentin et moi le centre et le Sud Manche."

"On rogne sur les heures de sommeil"

Et dans cette dernière ligne droite avant les élections présidentielles, ils redoublent leur présence sur le terrain. Distribution de tracts sur les marchés et dans les boîtes aux lettres, Vincent a de quoi assouvir sa passion de la joute verbale. "Il faut convaincre les électeurs, car la personnalité de Nicolas Sarkozy est assez clivante. Soit on l'aime, soit non. Mais il s'agit avant tout de défendre son bilan et d'expliquer ses propositions" précise-t-il.

Une mission qu'il assume parallèlement à ses études de comptabilité et au stage de fin d'étude qu'il effectue actuellement. "On rogne sur les heures de sommeil et on se concentre sur les week-ends" souligne-t-il. Mais malgré cette passion qui l'anime, il est à peu près certain d'une chose : il n'embrassera pas la carrière politique. Elle impose trop de sacrifices dans la vie familiale.