Cherbourg. Cherbourg : un ado fugueur tente d'échapper à la police

La police de Cherbourg (Manche) a mis la main, non sans mal, sur un adolescent en fugue, mardi 15 janvier 2019.

Dans un premier temps, vers 17h30, le jeune homme, âgé de 15 ans, attire l'attention de fonctionnaires en patrouille : il grille un feu rouge au volant d'un cyclomoteur, vers le carrefour de l'avenue Schmitt et de la rue Max-Pol Fouchet.

Sans BSR et sans assurance

Le pilote conduit, en outre, sans porter de gants, sans rétroviseur et avec un casque qui n'est pas attaché. Les policiers arrivent à sa hauteur. Le jeune s'arrête, regarde à gauche et à droite… et redémarre pour tenter de leur échapper. Ces derniers parviennent finalement à le serrer de part et d'autre pour l'immobiliser.

Après contrôle, il se révèle que l'adolescent avait fugué d'un foyer. Il conduisait le deux-roues sans assurance et sans brevet de sécurité routière, pourtant obligatoire à son âge. Sur lui, la police a trouvé une boulette de résine de cannabis. Il a été placé en garde à vue.