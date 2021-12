Alligator Bay, une grande première en Europe !

Deux femelles, de 7 ans, et un mâle, âgé de 6 ans, dits "alligators blancs", rejoignent les quelque 200 reptiles aquatiques déjà hébergés par le parc normand. Destinés à la reproduction d'ici trois ans, les trois crocodiliens viennent de Louisiane aux Etats-Unis où se trouve le principal nid de cette espèce, rare dans le monde.

"Après le cyclone Katarina, le nid a été complètement détruit et les animaux reproducteurs dispersés ou morts. Depuis, les ramasseurs ne trouvent plus d’oeufs donnant naissance à des albinos, provenant du milieu naturel. Désormais les chances d’obtenir des albinos ne résident plus que dans l’élevage et la reproduction des animaux détenus en captivité", explique Alligator Bay.

Les animaux sont accueillis dans un espace de 70m² composé d’une partie sèche de 35m² et d’une partie aquatique de même dimension. Les visiteurs pourront les découvrir dans une serre tropicale plantée, avec des zones ombragées et des abris reconstituant "le plus fidèlement possible le milieu d’origine", promet les propriétaires du parc.

A ce jour, seule une trentaine d'alligators albinos sont recensés dans le monde. Alligator Bay, créé en 1994, accueille chaque année quelque 125.000 visiteurs.